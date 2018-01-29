Мэрия: В Уфе 29 января пройдут отключения горячей и холодной воды в Калининском районе
29 января в Уфе в очередной раз пройдут плановые отключений потребителей от горячей и холодной воды. Аварийно-ремонтные бригады проведут работы в Калининском районе. Сведения предоставлены городской мэрией.
В связи с установкой узлов учета подача воды будет прекращена с 10:00. Временные неудобства коснутся жителей улицы Орджоникидзе. К 17:00 поставщик возобновит водоснабжение.
В связи с установкой узлов учета подача воды будет прекращена с 10:00. Временные неудобства коснутся жителей улицы Орджоникидзе. К 17:00 поставщик возобновит водоснабжение.
Автор: Джанабилова Татьяна П