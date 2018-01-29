Поженившихся в Копенгагене двух мужчин могут лишить паспортов граждан РФ
Граждан России Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, поженившихся в Копенгагене и зарегистрировавших брак, могут лишить паспортов граждан РФ. Также им грозит штраф за порчу документов.
Гей-пара получила отметку о регистрации брака в одном из московских МФЦ после того, как они поженились в Копенгагене в конце января. Работниками центра бумаги были приняты.Теперь, по словам мужчин, под их квартирой дежурят полицейские, чтобы изъять паспорта граждан РФ.
В МВД заявили, что паре инкриминируют статью 19.16 КоАП Российской Федерации о порче документов, что предусматривает штраф в размере 300 рублей и изъятие паспортов. Сами же мужчины заявляют, что не признают подобные действия в свой адрес, так как паспорта были оформлены в соответствии с действующим законодательством.
Гей-пара получила отметку о регистрации брака в одном из московских МФЦ после того, как они поженились в Копенгагене в конце января. Работниками центра бумаги были приняты.Теперь, по словам мужчин, под их квартирой дежурят полицейские, чтобы изъять паспорта граждан РФ.
В МВД заявили, что паре инкриминируют статью 19.16 КоАП Российской Федерации о порче документов, что предусматривает штраф в размере 300 рублей и изъятие паспортов. Сами же мужчины заявляют, что не признают подобные действия в свой адрес, так как паспорта были оформлены в соответствии с действующим законодательством.
Автор: Гундерин Сергей