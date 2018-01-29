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В Новосибирске 209 многоквартирных домов остались без электричества
В Новосибирске обесточены 209 многоэтажных домов, строения располагаются на левом берегу областного города, энергию перестали подавать в понедельник 29 января. По информации аварийных служб, речь идёт о коммунальной аварии, отключены 13 подстанций.

В Новосибирске 209 многоквартирных домов остались без электричества

Причина прекращения подачи электроэнергии установлена, в настоящее время специализированные бригады занимаются устранением неполадок. На муниципальном портале «Мой Новосибирск» размещено сообщение, что по времени коммунальная авария произошла в 7:00 (по местному времени). Были обесточены многоквартирные дома, расположенные на улицах Чукотской, 6-й Ольховской, Бурденко, Беловежской, Сибиряков-Гвардейцев и Мира. Электричество также не подаётся в дома, находящиеся в 1-м Чукотском, 2-м Чукотском, 3-м Черкасском и 4-м Черкасском переулках, а также в 1-м переулке Мира.

На портале «Мой Новосибирск» указывается, что ремонтные работы планируют завершить 9:00. В том случае, если напряжение не будет подано вовремя, жители областного города могут обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу мэрии, где будет разъяснена причина задержки и указано на время подачи электричества.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:05
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