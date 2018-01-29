Игра GTA V вышла на портативной консоли GPD Win 2
Игра GTA V была выпущена для использования на портативной консоли. Приложение может быть установлено собственниками китайского устройства GPD Win 2.
Компания-производитель GPD Technology отметила, что новая версия их консоли обладает более широкими возможностями в вопросе доступных игр. Среди приложений оказался представитель популярной франшизы, что сразу привлекло внимание пользователей Сети.
Устройство поддерживает работу с Windows 10, в качестве процессора используется чип Core m3-7Y30 от компании Intel. Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а SSD-диск располагает пространством в 128 ГБ. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов.
Компания-производитель GPD Technology отметила, что новая версия их консоли обладает более широкими возможностями в вопросе доступных игр. Среди приложений оказался представитель популярной франшизы, что сразу привлекло внимание пользователей Сети.
Устройство поддерживает работу с Windows 10, в качестве процессора используется чип Core m3-7Y30 от компании Intel. Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а SSD-диск располагает пространством в 128 ГБ. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов.
Автор: Валерий Антонов