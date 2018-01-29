Очевидцы: Над «Ростов-Ареной» открылся загадочный портал в другой мир
29 января, ночью, в Ростове над новым стадионом «Ростов-Арена» открылся загадочный «портал» в другое измерение. Очевидцы, запечатлевшие явление, охотно делятся снимками в социальных сетях.
На фото видно, как над стадионом взмыл яркий столб света, озаривший ночное небо. Пользователи отнеслись к произошедшему с юмором, предположив, что это знамение будущих побед футбольного клуба «Ростов» или телепорт для денег.
Ранее «портал» в небе наблюдали жители Уфы.
На фото видно, как над стадионом взмыл яркий столб света, озаривший ночное небо. Пользователи отнеслись к произошедшему с юмором, предположив, что это знамение будущих побед футбольного клуба «Ростов» или телепорт для денег.
Ранее «портал» в небе наблюдали жители Уфы.
Автор: Джанабилова Татьяна П