Мадонна продемонстрировала видео со своей "беременностью"
Всемирно известная певица Мадонна опубликовала на своем аккаунте Instagram видеоролик, на котором она предстала в "беременном" виде. Артистка, поглаживая свой живот, заявила, что сейчас будет "угомонять" своего малыша, после чего выпивает бокал шампанского. Подписчики не очень положительно отнеслись к данной публикации.
Артистка сыграла роль беременной женщины, которая, судя по исполнению, не является примером для подражания. На ролике видно живот Мадонны, который, судя по размерам, указывает на поздние сроки. Но дальше Мадонна шокирует подавляющее большинство фолловеров - так, она говорит, что сейчас "успокоит" своего ребенка, так как он "слишком бурно себя ведет". Для этого она выпивает целый бокал шампанского, что вызвало волну неодобрения среди фолловеров.
Она акцентировала внимание на том, что это очень действенная методика решения "проблемы", и рекомендует всем будущим мамам поступать аналогично. Также артистка сказала, что назовет своего "ребенка" Граффити - довольно странным именем, как сказали фанаты. Несмотря на явный юмористический и несерьезный посыл, поклонники очень отрицательно отреагировали на её публикацию. Они акцентировали внимание на том, что даже если ролик совсем несерьезен, он подает плохой пример будущим поколениям.
Но даже несмотря на последнюю публикацию, Мадонну совсем никак нельзя назвать плохой матерью. Так, на этот день она воспитывает шестерых детей, среди которых только двое являются родными.
Артистка сыграла роль беременной женщины, которая, судя по исполнению, не является примером для подражания. На ролике видно живот Мадонны, который, судя по размерам, указывает на поздние сроки. Но дальше Мадонна шокирует подавляющее большинство фолловеров - так, она говорит, что сейчас "успокоит" своего ребенка, так как он "слишком бурно себя ведет". Для этого она выпивает целый бокал шампанского, что вызвало волну неодобрения среди фолловеров.
Она акцентировала внимание на том, что это очень действенная методика решения "проблемы", и рекомендует всем будущим мамам поступать аналогично. Также артистка сказала, что назовет своего "ребенка" Граффити - довольно странным именем, как сказали фанаты. Несмотря на явный юмористический и несерьезный посыл, поклонники очень отрицательно отреагировали на её публикацию. Они акцентировали внимание на том, что даже если ролик совсем несерьезен, он подает плохой пример будущим поколениям.
Но даже несмотря на последнюю публикацию, Мадонну совсем никак нельзя назвать плохой матерью. Так, на этот день она воспитывает шестерых детей, среди которых только двое являются родными.
Автор: Артемова Светлана