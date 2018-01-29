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Очевидцы заметили в небе над Францией треугольный НЛО
Очевидцы заметили в небе над коммуной Босе (Франция) треугольный НЛО. Видео с зафиксированным объектом появилось в Сети.

Очевидцы заметили в небе над Францией треугольный НЛО


Автор ролика рассказал, что, находясь в саду, наблюдал за ночным небом и заметил два луча света, двигающихся на предельно близком расстоянии друг к другу. Мужчина сразу понял, что в небе находится не самолет или вертолет, поскольку не было характерного для них шума. Версия со спутником тоже быстро отпала, так как огни спускались очень низко.



Взяв камеру, очевидец начал снимать, но из-за забора сразу не понял, что запечатлел инопланетный корабль. Только дома, просматривая запись, мужчина осознал мистику произошедшего с ним события.

Ранее треугольный НЛО завис над Новосибирском.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:29
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