Москва утром встала в 8-балльных пробках
29 января, утром, Москва встала в 8-балльных пробках. Сведения взяты из приложения «Яндекс. Пробки».
Сообщается, ближайшие три часа ситуация на столичных дорогах не улучшится. Водителям рекомендуется заранее прокладывать маршрут и избегать передвижения по загруженным участкам: ТТК, МКАД, Волгоградский проспект, шоссе Варшавское, Щелковское, Энтузиастов.
Ситуация может усугубиться, если пойдет снег, обещанный синоптиками на понедельник.
Сообщается, ближайшие три часа ситуация на столичных дорогах не улучшится. Водителям рекомендуется заранее прокладывать маршрут и избегать передвижения по загруженным участкам: ТТК, МКАД, Волгоградский проспект, шоссе Варшавское, Щелковское, Энтузиастов.
Ситуация может усугубиться, если пойдет снег, обещанный синоптиками на понедельник.
Автор: Джанабилова Татьяна П