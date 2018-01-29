В Оренбургской области полугодовалый малыш обжегся, упав на обогреватель
Стало известно, что в Ясненском районе Оренбургской области полугодовалый ребенок получил несколько ожогов, упав на раскаленный обогреватель. Об инциденте сотрудникам правоохранительных органов заявила мама пострадавшего ребенка.
По предварительной версии, причиной инцидента стало то, что мать малыша недосмотрела за ним, это и стало поводом для её общения с представителями закона. Сообщается, что ребенок упал на раскаленный обогреватель и получил несколько ожогов первой и второй степени. Сейчас пострадавший малыш находится под присмотром врачей в больнице.
На данный момент выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники правоохранительных органов.
По предварительной версии, причиной инцидента стало то, что мать малыша недосмотрела за ним, это и стало поводом для её общения с представителями закона. Сообщается, что ребенок упал на раскаленный обогреватель и получил несколько ожогов первой и второй степени. Сейчас пострадавший малыш находится под присмотром врачей в больнице.
На данный момент выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Автор: Артемова Светлана