Китайский автопроизводитель Chery анонсировал выход нового кроссовера
Китайская компания Chery Automobile, специализирующаяся на выпуске автомобилей и комплектующих к ним, анонсировала выход нового кроссовера Tiggo 8. Известно, что автомобиль уже проходит тестирование.
Шпионские снимки нового трехрядного семиместного кроссовера Tiggo 8 уже появились в сети. Отмечается, что дизайн и основа архитектуры нового автомобиля создавались на базе внедорожника Tiggo 5Х.
Заметим, что компания Chery была основана в 1997 году. В 2003 году был создан отдел научных исследований и конструкторских разработок, а в России производство их автомобилей было налажено в апреле 2006 года в городе Калининграде. Также Chery Automobile распространяет продукцию под 4-мя суб-брендами: Chery, Rely, Karry и Riich.
Шпионские снимки нового трехрядного семиместного кроссовера Tiggo 8 уже появились в сети. Отмечается, что дизайн и основа архитектуры нового автомобиля создавались на базе внедорожника Tiggo 5Х.
Заметим, что компания Chery была основана в 1997 году. В 2003 году был создан отдел научных исследований и конструкторских разработок, а в России производство их автомобилей было налажено в апреле 2006 года в городе Калининграде. Также Chery Automobile распространяет продукцию под 4-мя суб-брендами: Chery, Rely, Karry и Riich.
Автор: Гундерин Сергей