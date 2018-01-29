В Саратове жена вспорола живот пьяному супругу
28 января, днем, в Саратове 33-летняя жена в порыве приступа ярости, вспыхнувшего из-за ссоры, вспорола живот своему пьяному 41-летнему супругу. Сведения о деталях инцидента предоставила пресс-служба ГУ МВД по Ленинскому району.
Сообщается, около 13:40 медики, как и положено в таких случаях, передали полицейским данные о пациенте с ножевым ранением, доставленном в больницу из дома по Таганрогской улице. Оказалось, что травмы с повреждением тонкой кишки и желудка мужчине нанесла жена.
Заведено уголовное дело. При осмотре места преступления полицейские нашли предполагаемое орудие – нож с деревянной ручкой. Подозреваемая, которая на данный момент нигде не работает, в содеянном призналась. Проводится доследственная проверка.
Ранее в Саратове рецидивист напал на фельдшера.
Сообщается, около 13:40 медики, как и положено в таких случаях, передали полицейским данные о пациенте с ножевым ранением, доставленном в больницу из дома по Таганрогской улице. Оказалось, что травмы с повреждением тонкой кишки и желудка мужчине нанесла жена.
Заведено уголовное дело. При осмотре места преступления полицейские нашли предполагаемое орудие – нож с деревянной ручкой. Подозреваемая, которая на данный момент нигде не работает, в содеянном призналась. Проводится доследственная проверка.
Ранее в Саратове рецидивист напал на фельдшера.
Автор: Джанабилова Татьяна П