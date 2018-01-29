Экс участница «Дома-2» Вера Курочка жалуется на неумение быть женственной
Вера Курочка, экс-участница реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась в Сети на то, что у неё не получается быть женственной. В отношениях с мужчинами девушкам необходимо быть слабыми, но иногда и достаточно сильными, считает звезда.
Покинувшая проект вместе с возлюбленным Петром Шепелем телезвезда продолжает развивать отношения за пределами Поляны. В популярной соцсети Instagram, в личном микроблоге Курочки размещен пост. В нём выпускница реалити-шоу пожаловалась подписчикам, что быть настоящей женщиной - это достаточно сложно. По мнению девушки, некоторые представительницы слабого пола обладают подобным умением от рождения, но другим приходится учиться этому, уже находясь в сознательном возрасте. Вера Курочка указывает, что теория отношений описана в книгах, но знать теорию мало.
«Мне приходится «перекраивать» весь свой внутренний мир, чтобы сшить для себя новое платье – женственное», - пишет звезда. На протяжении часа после размещении поста фолловеры оставили более 200 отметок «Нравится».
Покинувшая проект вместе с возлюбленным Петром Шепелем телезвезда продолжает развивать отношения за пределами Поляны. В популярной соцсети Instagram, в личном микроблоге Курочки размещен пост. В нём выпускница реалити-шоу пожаловалась подписчикам, что быть настоящей женщиной - это достаточно сложно. По мнению девушки, некоторые представительницы слабого пола обладают подобным умением от рождения, но другим приходится учиться этому, уже находясь в сознательном возрасте. Вера Курочка указывает, что теория отношений описана в книгах, но знать теорию мало.
«Мне приходится «перекраивать» весь свой внутренний мир, чтобы сшить для себя новое платье – женственное», - пишет звезда. На протяжении часа после размещении поста фолловеры оставили более 200 отметок «Нравится».
Автор: Семен Зайцев