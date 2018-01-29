Nissan заявили о разработке нового спорткара
Стало известно о разработке новой модели Nissan z-серии. Эта новость опровергла слухи о прекращении выпуска спорткаров этого производителя. Представители утверждают, что они работают над идеями, которые смогут зацепить ценителей.
Филип Клейн, директор планирования автоконцерна Nissan, сообщил, что следующая модель z-серии уже в разработке. Таким заявлением в рамках Детройтского автосалона он развенчал слухи о прекращении выпуска Nissan спортивных автомобилей вышеупомянутой серии. Однако детали нового автомобиля пока неизвестны.
Представитель Nissan отметил, что спортивные автомобили все менее востребованы на авторынке, и всё большей популярностью пользуются автомобили типа кросовера. Тем не менее, компания Nissan в ближайшем будущем не собирается производить спорткары, и сейчас есть много идей, которые смогут зацепить ценителей.
Так же негативный фактор, который влияет на популярность спортивных моделей, - это новые высокие меры безопасности и соответственно высокая цена авто, что не присуще z-автомобилям.
Филип Клейн, директор планирования автоконцерна Nissan, сообщил, что следующая модель z-серии уже в разработке. Таким заявлением в рамках Детройтского автосалона он развенчал слухи о прекращении выпуска Nissan спортивных автомобилей вышеупомянутой серии. Однако детали нового автомобиля пока неизвестны.
Представитель Nissan отметил, что спортивные автомобили все менее востребованы на авторынке, и всё большей популярностью пользуются автомобили типа кросовера. Тем не менее, компания Nissan в ближайшем будущем не собирается производить спорткары, и сейчас есть много идей, которые смогут зацепить ценителей.
Так же негативный фактор, который влияет на популярность спортивных моделей, - это новые высокие меры безопасности и соответственно высокая цена авто, что не присуще z-автомобилям.
Автор: Страхова Дарья