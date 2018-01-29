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Подруга Семенова рассказала Андрею Малахову, что изнасилования Шурыгиной не было
Экс-ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов «раскопал» новые подробности об изнасиловании Дианы Шурыгиной. Шоумен не может больше сохранять нейтральную позицию, поэтому предлагает поклонникам порассуждать, изучив, собранные им данные.

Подруга Семенова рассказала Андрею Малахову, что изнасилования Шурыгиной не было


Оказалось, Сергей Семенов, выйдя по УДО, не свободен. Молодой человек носит электронный браслет и не может покидать деревенский дом бабушки, в котором прописан. 21-летний парень вынужден сидеть без работы и даже не имеет права восстановиться в институте.

Александра Холошина, внучка актера Олега Стриженова, намерена отправить Семенова за решетку и собирает подписи, чтобы аннулировать решение об УДО. Старшая сестра парня пытается наказать Шурыгину за клевету через Европейский суд.

Подруга Семенова призналась, что в роковой вечер случайно заглянула в комнату, где пара занималась сексом. Шурыгина активно двигалась, сидя на партнере сверху. Вряд ли этот процесс можно назвать изнасилованием. Чуть позже на вечеринке появился отец девушки. Именно он ударил ее по лицу.

Ранее Шурыгина призвала россиян пить в меру.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:11
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