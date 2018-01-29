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Автостат: Продажи авто Genesis в России в 2017 году выросли в 22,4 раза
Продажи авто марки Genesis на рынке России за прошлый год показали увеличение в 22,4 раза. В соответствии с информацией агентства «Автостат», в 2017-м удалось реализовать 1,031 тысячу единиц продукции марки, а в 2016-м показатель составлял только 46 экземпляров.

Автостат: Продажи авто Genesis в России в 2017 году выросли в 22,4 раза


На сегодня модельный ряд премиального бренда на авторынке РФ представлен седаном G90, представленном покупателям во второй половине 2016-го года, а также G80. В скором времени ожидается появление в продаже модели G70, отличающейся большей комфортабельностью.

Все последующие модели стоит ожидать в 2019 году и позднее. Отмечается, что за несколько лет модельный ряд марки будет значительно расширен. Новинки, которые реализуются на рынке России, собираются на площадке предприятия «Автотор».

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 13:14
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