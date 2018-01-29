Автостат: Продажи авто Genesis в России в 2017 году выросли в 22,4 раза
Продажи авто марки Genesis на рынке России за прошлый год показали увеличение в 22,4 раза. В соответствии с информацией агентства «Автостат», в 2017-м удалось реализовать 1,031 тысячу единиц продукции марки, а в 2016-м показатель составлял только 46 экземпляров.
На сегодня модельный ряд премиального бренда на авторынке РФ представлен седаном G90, представленном покупателям во второй половине 2016-го года, а также G80. В скором времени ожидается появление в продаже модели G70, отличающейся большей комфортабельностью.
Все последующие модели стоит ожидать в 2019 году и позднее. Отмечается, что за несколько лет модельный ряд марки будет значительно расширен. Новинки, которые реализуются на рынке России, собираются на площадке предприятия «Автотор».
На сегодня модельный ряд премиального бренда на авторынке РФ представлен седаном G90, представленном покупателям во второй половине 2016-го года, а также G80. В скором времени ожидается появление в продаже модели G70, отличающейся большей комфортабельностью.
Все последующие модели стоит ожидать в 2019 году и позднее. Отмечается, что за несколько лет модельный ряд марки будет значительно расширен. Новинки, которые реализуются на рынке России, собираются на площадке предприятия «Автотор».
Автор: Валерий Антонов