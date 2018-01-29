Аналитики обещают полностью беспилотный транспорт в городах к 2040 году
По мнению аналитиков, в 2040 году в большей части крупных городов Земли появятся полностью автономные транспортные системы. Они не будут требовать вмешательства человека, речь идёт об отсутствии водителей в легковых и грузовых автомобилях.
Переход на полностью беспилотный транспорт возможен через 20 лет. Компании, занимающиеся развитием рынка беспилотных авто, выведут новые модели на мировой рынок в ближнесрочной перспективе, указывают эксперты. Это сократит отрицательное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, улучшив экологическую ситуацию. В докладе PwC указывается, что искусственный интеллект как отдельная технология будет занимать большое место в сегменте транспорта. Беспилотные автомобили в массовом количестве появятся на дорогах уже в 2021 году, но они будут требовать вмешательства водителей в определённых дорожных ситуациях.
Участие человека будет исключено ещё через 10 лет, уточняют эксперты. В докладе PwC указано на переход к новым транспортным системам интеллектуального уровня на протяжении 15-20 лет.
Переход на полностью беспилотный транспорт возможен через 20 лет. Компании, занимающиеся развитием рынка беспилотных авто, выведут новые модели на мировой рынок в ближнесрочной перспективе, указывают эксперты. Это сократит отрицательное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, улучшив экологическую ситуацию. В докладе PwC указывается, что искусственный интеллект как отдельная технология будет занимать большое место в сегменте транспорта. Беспилотные автомобили в массовом количестве появятся на дорогах уже в 2021 году, но они будут требовать вмешательства водителей в определённых дорожных ситуациях.
Участие человека будет исключено ещё через 10 лет, уточняют эксперты. В докладе PwC указано на переход к новым транспортным системам интеллектуального уровня на протяжении 15-20 лет.
Автор: Семен Зайцев