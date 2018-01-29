В Уфе уроженец Казахстана в состоянии наркотического опьянения сбил девушку
В Советский районный суд города Уфа было передано уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, являющегося уроженцем Казахстана. Мужчина сбил 18-летнюю девушку, находившись при этом за рулем в состоянии наркотического опьянения, передает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в начале осени 2017 года обвиняемый ехал на иномарке Toyota Rav-4, будучи при этом в состоянии сильного наркотического опьянения. Так, проезжая по улице Рихаржа Зорхе в направлении улицы Города Галле, водитель пересек встречную полосу и сбил 18-летнюю девушку, которая в этот момент шла по проезжей части. Итогом инцидента стала мгновенная гибель девушки от полученных травм, несовместимых с жизнью. Сообщается, что водитель иномарки свою вину признал целиком и полностью.
Против обвиняемого было возбуждено уголовное делопроизводство по статье части 4, статье 264 УК РФ.
По предварительным данным, в начале осени 2017 года обвиняемый ехал на иномарке Toyota Rav-4, будучи при этом в состоянии сильного наркотического опьянения. Так, проезжая по улице Рихаржа Зорхе в направлении улицы Города Галле, водитель пересек встречную полосу и сбил 18-летнюю девушку, которая в этот момент шла по проезжей части. Итогом инцидента стала мгновенная гибель девушки от полученных травм, несовместимых с жизнью. Сообщается, что водитель иномарки свою вину признал целиком и полностью.
Против обвиняемого было возбуждено уголовное делопроизводство по статье части 4, статье 264 УК РФ.
Автор: Артемова Светлана