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Максим Фадеев показал на видео таланты внучки Ларисы Долиной
Максим Фадеев показал на видео таланты внучки известной певицы Ларисы Долиной. Соответствующий пост музыкальный продюсер разместил в микроблоге Instagram.

Максим Фадеев показал на видео таланты внучки Ларисы Долиной


На видео маленькая Саша Долина задорно исполняет песню Лаймы Вайкуле "Эй, моряк, ты слишком долго плавал". Сразу понятно, что юная артистка обладает отличным слухом и голосом, видимо, талант передался ей на генетическом уровне. В комментарии к посту Фадеев рекомендовал фанатам учить своих детей музыке, потому что она формирует гармоничное сознание и учит любить.

Многие пользователи полностью согласились с Фадеевым и пожелали Александре творческих успехов. Хейтеры, несмотря на то, что в кадре ребенок, подлили ложку дегтя, описав талант девочки обычным кривляньем, на которое способен каждый.

Ранее Фадеев показал фото с новорожденным.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:21
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