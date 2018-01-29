Максим Фадеев показал на видео таланты внучки Ларисы Долиной
Максим Фадеев показал на видео таланты внучки известной певицы Ларисы Долиной. Соответствующий пост музыкальный продюсер разместил в микроблоге Instagram.
На видео маленькая Саша Долина задорно исполняет песню Лаймы Вайкуле "Эй, моряк, ты слишком долго плавал". Сразу понятно, что юная артистка обладает отличным слухом и голосом, видимо, талант передался ей на генетическом уровне. В комментарии к посту Фадеев рекомендовал фанатам учить своих детей музыке, потому что она формирует гармоничное сознание и учит любить.
Многие пользователи полностью согласились с Фадеевым и пожелали Александре творческих успехов. Хейтеры, несмотря на то, что в кадре ребенок, подлили ложку дегтя, описав талант девочки обычным кривляньем, на которое способен каждый.
Ранее Фадеев показал фото с новорожденным.
На видео маленькая Саша Долина задорно исполняет песню Лаймы Вайкуле "Эй, моряк, ты слишком долго плавал". Сразу понятно, что юная артистка обладает отличным слухом и голосом, видимо, талант передался ей на генетическом уровне. В комментарии к посту Фадеев рекомендовал фанатам учить своих детей музыке, потому что она формирует гармоничное сознание и учит любить.
Многие пользователи полностью согласились с Фадеевым и пожелали Александре творческих успехов. Хейтеры, несмотря на то, что в кадре ребенок, подлили ложку дегтя, описав талант девочки обычным кривляньем, на которое способен каждый.
Ранее Фадеев показал фото с новорожденным.
Автор: Джанабилова Татьяна П