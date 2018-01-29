В Краснодарском крае школьницы осквернили Вечный огонь
В Сети пользователи обсуждают видеозапись, на которой показаны две школьницы у Вечного огня. Как отмечает автор этого видео, инцидент с осквернением памятного монумента произошел на территории Абинского района региона.
На видеокадрах заметно, что подростки танцуют рядом с мемориалом, а также плюют в пламя. Сам процесс они снимают на фото. Личности фигуранток видеозаписи пока остаются неизвестными.
На видеокадрах заметно, что подростки танцуют рядом с мемориалом, а также плюют в пламя. Сам процесс они снимают на фото. Личности фигуранток видеозаписи пока остаются неизвестными.
Автор: Валерий Антонов