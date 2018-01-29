В Санкт-Петербурге мать застала в постели 15-летней дочери двоих мужчин
10 января, утром, в Санкт-Петербурге мать застала в постели 15-летней дочери двоих мужчин. Сведения о деталях инцидента появились в СМИ.
Сообщается, 37 летняя женщина, работающая на заводе инженером, утром вернулась домой и стала свидетельницей групповой оргии. Мать несовершеннолетней вызвала полицейских, которым по горячим следам удалось задержать одного подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек, числящийся безработным. Поиски второго мужчины продолжаются. Заведено уголовное дело, идет следствие.
Ранее в Северной столице 21-летний парень развратил школьницу.
Сообщается, 37 летняя женщина, работающая на заводе инженером, утром вернулась домой и стала свидетельницей групповой оргии. Мать несовершеннолетней вызвала полицейских, которым по горячим следам удалось задержать одного подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек, числящийся безработным. Поиски второго мужчины продолжаются. Заведено уголовное дело, идет следствие.
Ранее в Северной столице 21-летний парень развратил школьницу.
Автор: Джанабилова Татьяна П