Экономичность двигателей Skyactiv-3 от Mazda составит конкуренцию моторам электромобилей
Новые агрегаты японской компании Mazda сократят уровень выбросов токсичных выбросов в атмосферу, включая углекислый газ, на 25%. Наряду с этим они приблизятся по экономичности к современным электромобилям.
На пресс-конференции с зарубежными журналистами представители Mazda сообщили о новом поколении двигателей Skyactiv-3. Мицуо Хитоми, глава подразделения по созданию силовых агрегатов, сообщил, что значительное снижение выбросов произойдет уже через несколько лет. Основным приоритетом новой разработки является значительное повышение КПД, наряду с этим уменьшатся потери энергии, направляемой на нагрев мотора. Данная задача решается японскими инженерами за счёт повышения степени сжатия топлива и полного отказа от свечей зажигания.
Это позволит моделям Mazda следующего поколения конкурировать с выпускаемыми на рынок электромобилями. Конечной целью инженеров является повышение показателя тепловой эффективности агрегатов на 56%. В этом случае будет обеспечена полная конкуренция моторам электрокаров.
На пресс-конференции с зарубежными журналистами представители Mazda сообщили о новом поколении двигателей Skyactiv-3. Мицуо Хитоми, глава подразделения по созданию силовых агрегатов, сообщил, что значительное снижение выбросов произойдет уже через несколько лет. Основным приоритетом новой разработки является значительное повышение КПД, наряду с этим уменьшатся потери энергии, направляемой на нагрев мотора. Данная задача решается японскими инженерами за счёт повышения степени сжатия топлива и полного отказа от свечей зажигания.
Это позволит моделям Mazda следующего поколения конкурировать с выпускаемыми на рынок электромобилями. Конечной целью инженеров является повышение показателя тепловой эффективности агрегатов на 56%. В этом случае будет обеспечена полная конкуренция моторам электрокаров.
Автор: Семен Зайцев