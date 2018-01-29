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exclusive / Шоу-бизнес

Евгений Плющенко нечаянно оскорбил своих поклонников
Российский фигурист Евгений Плющенко захотел усмирить своих хейтеров, но вместо ожидаемого эффекта получил противоположный. Так, он выложил на свой аккаунт Instagram фотографию, где он запечатлен в толстовке, на которой написано "мне все равно на вас". В комментариях к публикации знаменитость заранее уточнила, кому именно посвящается его сообщение. "Прекрасный посыл для моих хейтеров", - подписал фото Плющенко.

Евгений Плющенко нечаянно оскорбил своих поклонников


Но, к разочарованию артиста, хейтеры никак не отреагировали на его сообщение, в отличии от фанатов. Многие медиаличности уже обжигались на этом - давно известно, что подписи к фотографиям читают только единицы, в отличии от надписи на толстовке. Эта публикация очень ударила по самолюбию всех поклонников знаменитости - даже самые преданные поклонники обиделись на фигуриста. "Неужели не понятно, что и мы воспринимаем это на свой счет?", "Вот какой он на самом деле. Отписка", "Берете пример с Яны Рудковской? Не стоило, вам не идет, Евгений", - комментируют публикацию подписчики артиста.

Но и фанаты смогли с пониманием отнестись к проблеме своего кумира. Так, хейтеры постоянно оскорбляют в комментариях фигуриста, упоминая и самого артиста, и его родственников, а некоторые энтузиасты для этого переходят в личку. Знаменитость тешит тот факт, что его пятилетний сын не читает блог своего отца и не сталкивается с тем потоком негатива, который оставляют недоброжелатели. Но и среди тех поклонников, которых задела публикация, нашлись те, кто дал артисту ценный совет - просто отключить возможность комментирования публикаций, после чего все проблемы исчезнут сами по себе.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 20:01
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