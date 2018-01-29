Евгений Плющенко нечаянно оскорбил своих поклонников

Но, к разочарованию артиста, хейтеры никак не отреагировали на его сообщение, в отличии от фанатов. Многие медиаличности уже обжигались на этом - давно известно, что подписи к фотографиям читают только единицы, в отличии от надписи на толстовке. Эта публикация очень ударила по самолюбию всех поклонников знаменитости - даже самые преданные поклонники обиделись на фигуриста. "Неужели не понятно, что и мы воспринимаем это на свой счет?", "Вот какой он на самом деле. Отписка", "Берете пример с Яны Рудковской? Не стоило, вам не идет, Евгений", - комментируют публикацию подписчики артиста.Но и фанаты смогли с пониманием отнестись к проблеме своего кумира. Так, хейтеры постоянно оскорбляют в комментариях фигуриста, упоминая и самого артиста, и его родственников, а некоторые энтузиасты для этого переходят в личку. Знаменитость тешит тот факт, что его пятилетний сын не читает блог своего отца и не сталкивается с тем потоком негатива, который оставляют недоброжелатели. Но и среди тех поклонников, которых задела публикация, нашлись те, кто дал артисту ценный совет - просто отключить возможность комментирования публикаций, после чего все проблемы исчезнут сами по себе.