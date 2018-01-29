Дана Борисова собралась на первое свидание после возвращения с Самуя
Дана Борисова собралась на романтическое свидание. Об этом знаменитость рассказала на странице личного аккаунта в Instagram.
«С добрым утром, навожу красоту, как положено девушке моей профессии. Сегодня, помимо всего прочего, запланировано романтическое свидание. Фактически первое с моего возвращения с острова Самуй. Интересно, у нас получится что-нибудь серьезное?» - отмечает телеведущая в комментарии.
Пользователи пожелали ей успехов в профессиональной деятельности и личной жизни. На вопросы относительно личности ухажера ответа получить не удалось.
«С добрым утром, навожу красоту, как положено девушке моей профессии. Сегодня, помимо всего прочего, запланировано романтическое свидание. Фактически первое с моего возвращения с острова Самуй. Интересно, у нас получится что-нибудь серьезное?» - отмечает телеведущая в комментарии.
Пользователи пожелали ей успехов в профессиональной деятельности и личной жизни. На вопросы относительно личности ухажера ответа получить не удалось.
Автор: Валерий Антонов