В России на 60% выросли продажи смартфонов с функцией бесконтактного платежа
В России за прошлый год сразу на 60% выросли продажи смартфонов с удобной функцией для проведения любого бесконтактного платежа NFC. Сведения со ссылкой на данные «Связного» появились в СМИ.
В 2017 году обладателями NFC-гаджетов стали 8,3 млн человек. Аналогичные данные приводит представитель «М.Видео» и аналитик из Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Раньше россияне не доверяли бесконтактным финансовым транзакциям, поэтому спрос на смартфоны с данной функцией рос незначительно: в 2015 году - +4%, в 2016 - +10%. С прошлого года ситуация изменилась, люди стали охотно покупать NFC-девайсы, поэтому и их доля на рынке существенно увеличилась - 29% (годом ранее 19%).
Аналитики считают, что всплеск покупательской активности связан с появлением на рынке платежных систем Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и деятельностью производителей, который стали встраивать функцию во все новые разработки.
В 2017 году обладателями NFC-гаджетов стали 8,3 млн человек. Аналогичные данные приводит представитель «М.Видео» и аналитик из Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Раньше россияне не доверяли бесконтактным финансовым транзакциям, поэтому спрос на смартфоны с данной функцией рос незначительно: в 2015 году - +4%, в 2016 - +10%. С прошлого года ситуация изменилась, люди стали охотно покупать NFC-девайсы, поэтому и их доля на рынке существенно увеличилась - 29% (годом ранее 19%).
Аналитики считают, что всплеск покупательской активности связан с появлением на рынке платежных систем Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и деятельностью производителей, который стали встраивать функцию во все новые разработки.
Автор: Джанабилова Татьяна П