Эксперты: Доллар возглавил ТОП-10 самых худших мировых валют
Эксперты «Фридом Финанс» проанализировали состояние ведущих мировых валют, доллар возглавил ТОП-10 худших. В понедельник, на утренней сессии на Мосбирже, курс доллара начнёт торги в диапазоне 56-56,50 руб., курс евро определится в коридоре 69,50-70,00 руб., считают специалисты.
Аналитики инвестиционной компании ожидают публикации данных по динамике российского ВВП за декабрь 2017 года. Наряду с этим должна поступить информация по макростатистике из США. По мнению специалистов компании «Фридом Финанс», на ход сегодняшних торгов на ПАО «Московская биржа» окажет значительное влияние продолжающийся налоговый период. Речь идёт о НДФЛ, НДПИ и других обязательных сборах и платежах.
Это, по мнению экспертов, оказывает давление на российский рубль. При цене нефти выше 70 долларов США пара доллар/рубль внутри торговой сессии вновь может показать отрицательный рост, достигнув 56 руб. за доллар.
Аналитики инвестиционной компании ожидают публикации данных по динамике российского ВВП за декабрь 2017 года. Наряду с этим должна поступить информация по макростатистике из США. По мнению специалистов компании «Фридом Финанс», на ход сегодняшних торгов на ПАО «Московская биржа» окажет значительное влияние продолжающийся налоговый период. Речь идёт о НДФЛ, НДПИ и других обязательных сборах и платежах.
Это, по мнению экспертов, оказывает давление на российский рубль. При цене нефти выше 70 долларов США пара доллар/рубль внутри торговой сессии вновь может показать отрицательный рост, достигнув 56 руб. за доллар.
Автор: Семен Зайцев