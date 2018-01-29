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На Урале добыли торчащий из стены шахты изумруд весом 1,6 килограмма
На Урале геологи добыли редчайший изумруд весом 1,6 килограмма, торчащий из стены шахты Малышевского рудника (входит в группу «Ростеха»). Находка оценивается экспертами в 4 млн рублей. Сведения предоставил Департамент информационной политики по Свердловской области.

На Урале добыли торчащий из стены шахты изумруд весом 1,6 килограмма


Директор предприятия Евгений Василевский рассказал, что заместитель главного геолога заметил в стене огромную друзу, вытащил ее и аккуратно поднял на поверхность в первозданном виде. Сотрудники, принимавшие участие в добыче, награждены денежными премиями.

Эксперты Гохрана провели оценку камня. Оказалось, светло-зеленый изумруд относится ко 2-му сорту. Подобные экземпляры встречаются раз в десятилетие.

Министр промышленности Сергей Пересторонин рассказал, что рудник пережил кризис и сейчас возрождается. После модернизации добыча вырастет, что позволит чаще находить редкие образцы.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 14:00
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