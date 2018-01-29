На Урале добыли торчащий из стены шахты изумруд весом 1,6 килограмма
На Урале геологи добыли редчайший изумруд весом 1,6 килограмма, торчащий из стены шахты Малышевского рудника (входит в группу «Ростеха»). Находка оценивается экспертами в 4 млн рублей. Сведения предоставил Департамент информационной политики по Свердловской области.
Директор предприятия Евгений Василевский рассказал, что заместитель главного геолога заметил в стене огромную друзу, вытащил ее и аккуратно поднял на поверхность в первозданном виде. Сотрудники, принимавшие участие в добыче, награждены денежными премиями.
Эксперты Гохрана провели оценку камня. Оказалось, светло-зеленый изумруд относится ко 2-му сорту. Подобные экземпляры встречаются раз в десятилетие.
Министр промышленности Сергей Пересторонин рассказал, что рудник пережил кризис и сейчас возрождается. После модернизации добыча вырастет, что позволит чаще находить редкие образцы.
Директор предприятия Евгений Василевский рассказал, что заместитель главного геолога заметил в стене огромную друзу, вытащил ее и аккуратно поднял на поверхность в первозданном виде. Сотрудники, принимавшие участие в добыче, награждены денежными премиями.
Эксперты Гохрана провели оценку камня. Оказалось, светло-зеленый изумруд относится ко 2-му сорту. Подобные экземпляры встречаются раз в десятилетие.
Министр промышленности Сергей Пересторонин рассказал, что рудник пережил кризис и сейчас возрождается. После модернизации добыча вырастет, что позволит чаще находить редкие образцы.
Автор: Джанабилова Татьяна П