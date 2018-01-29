В Ташкенте 12-летний школьник утонул при попытке спасти одноклассника из канала
В Ташкенте (Узбекистан) 12-летний школьник утонул при попытке спасти одноклассника из канала. Сведения о трагедии предоставила пресс-служба местного МЧС.
Сообщается, возвращаясь из школы домой, мальчики стали переходить через канал по трубе от теплотрассы. Один ребенок оступился и упал в воду. Смелый одноклассник ринулся другу на помощь и вытащил его из канала, но из-за усталости сам выбраться не смог.
Спасатели искали тело двое суток, его унесло течением на километр. Местные жители рассказали, что случай не единичный и виной тому отсутствующее на опасном участке ограждение.
Ранее в Волгограде школьник утонул в пруду.
Сообщается, возвращаясь из школы домой, мальчики стали переходить через канал по трубе от теплотрассы. Один ребенок оступился и упал в воду. Смелый одноклассник ринулся другу на помощь и вытащил его из канала, но из-за усталости сам выбраться не смог.
Спасатели искали тело двое суток, его унесло течением на километр. Местные жители рассказали, что случай не единичный и виной тому отсутствующее на опасном участке ограждение.
Ранее в Волгограде школьник утонул в пруду.
Автор: Джанабилова Татьяна П