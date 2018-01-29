В Красноярске машина въехала в здание Министерства финансов
Сегодня, 29 января, в Красноярске случилось ДТП. Одна из иномарок врезалась в другую и протаранила стены Минфина.
Так, на перекрестке проспекта Мира и улицы Декабристов столкнулись иномарки Honda и Toyota. Вторую машину откинуло прямо в здание Минфина. По версии свидетелей, его причиной мог стать гололед. Сразу же после инцидента работники начали посыпать дорогу солью.
По заявлениям СМИ, во время столкновения никто не пострадал.
Так, на перекрестке проспекта Мира и улицы Декабристов столкнулись иномарки Honda и Toyota. Вторую машину откинуло прямо в здание Минфина. По версии свидетелей, его причиной мог стать гололед. Сразу же после инцидента работники начали посыпать дорогу солью.
По заявлениям СМИ, во время столкновения никто не пострадал.
Автор: Артемова Светлана