Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не продавала недвижимость Джигарханяна
В студии «Пусть говорят» получила продолжение история Армена Джигарханяна и его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. В этот раз Виталина показала бумаги, которые подтверждают, что квартира, в которой прописаны оба супруга, приобретена ею до свадьбы. Также женщина добавила, что до сих пор ежедневно ждет бывшего мужа домой. Но не все верят её словам.
Накануне второй годовщины регистрации брака между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской экс-супруги приняли участие в шоу «Пусть говорят» на «Первом». Там бывшая жена знаменитого актера оправдывалась и старалась выйти сухой из неприятной ситуации, которая три месяца уже на устах у всех. Всё дело в громком разводе пары. Телезрители смогли увидеть больше пятидесяти выпусков об этой истории, но точка до сих пор не поставлена. Виталина постоянно вносит новые подробности.
В этот раз она сделала заявление, что никакой недвижимости бывшего мужа не продавала, без крова его не оставляла, а наоборот ждёт его дома ежедневно. Также главная героиня сообщила, что они по-прежнему прописаны в одной квартире.
Несмотря на громкие заявления, прошло немного времени с того момента, как от сотрудничества с Цымбалюк-Романовской отреклась Элина Мазур, которая ранее представляла её интересы. Причиной стало то, что, по словам Элины Мазур, экс-жена преследует лишь одну цель – завладеть имуществом экс-супруга.
В свое оправдание женщина предоставила в студии бумаги, которые показывают, что квартиру, в которой она сейчас проживает, приобрела до свадьбы. Но приятель Джигарханяна раздобыл доказательства, что в её собственности есть ещё две квартиры. Но с юридической точки зрения оформлено всё правильно, и актёр сам по доброй воле делал жене дорогие подарки.
Сейчас понятно, что это не конец громкой истории.
Накануне второй годовщины регистрации брака между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской экс-супруги приняли участие в шоу «Пусть говорят» на «Первом». Там бывшая жена знаменитого актера оправдывалась и старалась выйти сухой из неприятной ситуации, которая три месяца уже на устах у всех. Всё дело в громком разводе пары. Телезрители смогли увидеть больше пятидесяти выпусков об этой истории, но точка до сих пор не поставлена. Виталина постоянно вносит новые подробности.
В этот раз она сделала заявление, что никакой недвижимости бывшего мужа не продавала, без крова его не оставляла, а наоборот ждёт его дома ежедневно. Также главная героиня сообщила, что они по-прежнему прописаны в одной квартире.
Несмотря на громкие заявления, прошло немного времени с того момента, как от сотрудничества с Цымбалюк-Романовской отреклась Элина Мазур, которая ранее представляла её интересы. Причиной стало то, что, по словам Элины Мазур, экс-жена преследует лишь одну цель – завладеть имуществом экс-супруга.
В свое оправдание женщина предоставила в студии бумаги, которые показывают, что квартиру, в которой она сейчас проживает, приобрела до свадьбы. Но приятель Джигарханяна раздобыл доказательства, что в её собственности есть ещё две квартиры. Но с юридической точки зрения оформлено всё правильно, и актёр сам по доброй воле делал жене дорогие подарки.
Сейчас понятно, что это не конец громкой истории.
Автор: Страхова Дарья