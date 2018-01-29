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Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не продавала недвижимость Джигарханяна
В студии «Пусть говорят» получила продолжение история Армена Джигарханяна и его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. В этот раз Виталина показала бумаги, которые подтверждают, что квартира, в которой прописаны оба супруга, приобретена ею до свадьбы. Также женщина добавила, что до сих пор ежедневно ждет бывшего мужа домой. Но не все верят её словам.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не продавала недвижимость Джигарханяна


Накануне второй годовщины регистрации брака между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской экс-супруги приняли участие в шоу «Пусть говорят» на «Первом». Там бывшая жена знаменитого актера оправдывалась и старалась выйти сухой из неприятной ситуации, которая три месяца уже на устах у всех. Всё дело в громком разводе пары. Телезрители смогли увидеть больше пятидесяти выпусков об этой истории, но точка до сих пор не поставлена. Виталина постоянно вносит новые подробности.

В этот раз она сделала заявление, что никакой недвижимости бывшего мужа не продавала, без крова его не оставляла, а наоборот ждёт его дома ежедневно. Также главная героиня сообщила, что они по-прежнему прописаны в одной квартире.

Несмотря на громкие заявления, прошло немного времени с того момента, как от сотрудничества с Цымбалюк-Романовской отреклась Элина Мазур, которая ранее представляла её интересы. Причиной стало то, что, по словам Элины Мазур, экс-жена преследует лишь одну цель – завладеть имуществом экс-супруга.

В свое оправдание женщина предоставила в студии бумаги, которые показывают, что квартиру, в которой она сейчас проживает, приобрела до свадьбы. Но приятель Джигарханяна раздобыл доказательства, что в её собственности есть ещё две квартиры. Но с юридической точки зрения оформлено всё правильно, и актёр сам по доброй воле делал жене дорогие подарки.

Сейчас понятно, что это не конец громкой истории.

Автор: Страхова Дарья
Вчера, 14:15
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