Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не продавала недвижимость Джигарханяна

Накануне второй годовщины регистрации брака между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской экс-супруги приняли участие в шоу «Пусть говорят» на «Первом». Там бывшая жена знаменитого актера оправдывалась и старалась выйти сухой из неприятной ситуации, которая три месяца уже на устах у всех. Всё дело в громком разводе пары. Телезрители смогли увидеть больше пятидесяти выпусков об этой истории, но точка до сих пор не поставлена. Виталина постоянно вносит новые подробности.В этот раз она сделала заявление, что никакой недвижимости бывшего мужа не продавала, без крова его не оставляла, а наоборот ждёт его дома ежедневно. Также главная героиня сообщила, что они по-прежнему прописаны в одной квартире.Несмотря на громкие заявления, прошло немного времени с того момента, как от сотрудничества с Цымбалюк-Романовской отреклась Элина Мазур, которая ранее представляла её интересы. Причиной стало то, что, по словам Элины Мазур, экс-жена преследует лишь одну цель – завладеть имуществом экс-супруга.В свое оправдание женщина предоставила в студии бумаги, которые показывают, что квартиру, в которой она сейчас проживает, приобрела до свадьбы. Но приятель Джигарханяна раздобыл доказательства, что в её собственности есть ещё две квартиры. Но с юридической точки зрения оформлено всё правильно, и актёр сам по доброй воле делал жене дорогие подарки.Сейчас понятно, что это не конец громкой истории.