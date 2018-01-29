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Правительство РФ поддерживает добычу сланцевой нефти в стране
Российское правительство поддержит добычу сланцевых углеводородов. Нефтяники получат возможность отработать новые методы добычи на отдельно взятых полигонах, необходимые поправки к закону «О недрах» подготовлены Минприроды РФ.

Правительство РФ поддерживает добычу сланцевой нефти в стране

Возможность отработки новых технологий по новому для России способу добычи нефти активно обсуждается в министерстве. Сланец находится глубоко в земной коре, добраться до него дорого и сложно. По данной причине в РФ не ведутся разработки в данном сегменте. Сокращение числа крупных месторождений классической нефти (в не распределённом фонде) на протяжении ряда лет активизирует специалистов к добыче сланцевого сырья. В ведомстве решили создать структурированный вид пользования недрами - специальное полигоны. На них отработают современные методы нетипичной для отрасли добычи сырья.

Согласно инициативы Минприроды РФ специально созданные полигоны распределят по заявкам отечественных нефтяных компаний. Особо отмечено, что площадки для тестирования сланцевой добычи углеводородов можно будет получить и на конкурсной основе.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 12:33
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