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Муж Наташи Королевой "Тарзан" вспомнил свою первую любовь
Сергей Глушко, более известный под псевдонимом «Тарзан», последнее время перестал уделять должное внимание Наташе Королевой, а недавно признался, что хотел бы снова встретиться с бывшей супругой Еленой Переведенцевой, спустя-то 25 лет. С первой женой, красавицей с большими глазами, Сергей Глушко познакомился еще будучи в армии, в городе Мирный, а по прошествии полугода они поженились, но всего на три года.

Муж Наташи Королевой "Тарзан" вспомнил свою первую любовь



С Натальей Королевой супруг Сергей Глушко прожил уже 15 лет, вырастил сына и живет счастливой семейной жизнью. Но работа изматывает обоих, и тут уже не до романтики. Наталья Королева сетует, что муж поздно приходит с работы, вымотанный и уставший валится с ног. Она и забыла, когда в последний раз была на свидании или принимала завтрак в постель.

Тарзан тоже обмолвился, что певица и сама работе уделяет больше времени, устает, и во избежание неловких ситуаций старается лишний раз ее не беспокоить. Однако совсем недавно Глушко преподнес возлюбленной колечко с жемчужиной, достав его со дна аквариума с акулами, чем смог порадовать и удивить супругу.

На прошлый день рождения Натальи Королевой Сергей Глушко подарил дорогой автомобиль известной марки. Артист утверждает, что не намерен встречаться с первой любовью, а вспомнил о ней чисто случайно. Чтобы в очередной раз порадовать Королеву, он подарил каникулы в Дубае.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 11:21
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