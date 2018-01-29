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В Кемерово мошенники ограбили пенсионера на 800 тыс. рублей
В Кемерово мошенники ограбили 61-летнего пенсионера почти на 800 тыс. рублей. Сведения появились на сайте УМВД России.

В Кемерово мошенники ограбили пенсионера на 800 тыс. рублей


Сообщается, 28 ноября прошлого года пенсионеру позвонил якобы сотрудник компании из Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что кемеровчанин может рассчитывать на 3 млн рублей в качестве компенсации за завышенную стоимость купленных БАДов. Чтобы получить крупную сумму, необходимо уплатить комиссию в размере 3800 рублей.

Пенсионер действительно покупал пищевые добавки, поэтому сразу перевел требуемую сумму через банк. На следующей день с гражданина потребовали еще 47 тыс. рублей в качестве страховки. Мошенники стали звонить жертве ежедневно, придумывая разные способы выуживания денег. Мужчина осознал, что его обманули, когда перечислил 778 тыс. рублей.

По заявлению пострадавшего заведено уголовное дело. Полицейские проводят необходимые розыскные мероприятия и пытаются установить личность злоумышленников.

Ранее в Кемерово ограбили бизнесмена.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:16
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