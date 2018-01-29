Волочкову заподозрили в ненастоящих отношениях с новым возлюбленным
Анастасия Волочкова разместила в Instagram новый снимок с возлюбленным. В последнее время подобных появляется все больше, но пользователи сомневаются, что отношения пары настоящие.
Недавно артистка разместила новое общее фото, призвав в комментарии фанатов любить и быть любимыми. Как сообщают СМИ, по итогам журналистского расследования удалось установить личность партнера Волочковой. Как оказалось, мужчина работает программистом и является уроженцем Иркутска. Помимо этого, указывается, что его анкету обнаружили на вебсайте знакомств.
В данных указывается, что возлюбленный балерины проживает в коммунальной квартире на территории Анапы, а также занимается поисками партнершу для любви и секса. Предпочтительный возраст – 20-40 лет.
Недавно артистка разместила новое общее фото, призвав в комментарии фанатов любить и быть любимыми. Как сообщают СМИ, по итогам журналистского расследования удалось установить личность партнера Волочковой. Как оказалось, мужчина работает программистом и является уроженцем Иркутска. Помимо этого, указывается, что его анкету обнаружили на вебсайте знакомств.
В данных указывается, что возлюбленный балерины проживает в коммунальной квартире на территории Анапы, а также занимается поисками партнершу для любви и секса. Предпочтительный возраст – 20-40 лет.
Автор: Валерий Антонов