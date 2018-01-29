WhiteClouds представила уникальную 3D-карту для Dota 2
Компания WhiteClouds представила уникальную версию объемной карты для проекта Dota 2, популярного во всем мире. Презентация новинки состоялась на выставке, которая открылась в Штатах.
Интерес к работе выразился в том, что в течении продолжительного времени ее специалисты занимаются 3-мерной печатью, а значит, с каждым новым проектом справляются предельно четко.
Уникальную 3D-карту для игры создали из оригинального материала, который пока не определен экспертами. По виду он немного напоминает песчаник. Чтобы конструкция получила привлекательный вид, были использованы краски, которые отражают строения точно такими, которыми их видят фанаты Dota 2.
Игрокам эта работа понравилась, в то время как остальные участники выставки отметили довольно высокий уровень точности отображаемой инфраструктуры. Интересно, что для реализации проекта карты было потрачено 40 часов на специальном печатающем приборе.
Интерес к работе выразился в том, что в течении продолжительного времени ее специалисты занимаются 3-мерной печатью, а значит, с каждым новым проектом справляются предельно четко.
Уникальную 3D-карту для игры создали из оригинального материала, который пока не определен экспертами. По виду он немного напоминает песчаник. Чтобы конструкция получила привлекательный вид, были использованы краски, которые отражают строения точно такими, которыми их видят фанаты Dota 2.
Игрокам эта работа понравилась, в то время как остальные участники выставки отметили довольно высокий уровень точности отображаемой инфраструктуры. Интересно, что для реализации проекта карты было потрачено 40 часов на специальном печатающем приборе.
Автор: Дрокина Татьяна