В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва из больницы эвакуировали около 500 человек
В Екатеринбурге из-за очередной угрозы взрыва из здания, в котором располагается Центральная больница, в экстренном порядке эвакуировали около 500 человек. Сведения со ссылкой на городскую администрацию появились в СМИ.
«Мы получили звонок и сразу приступили к эвакуации персонала и больных, находившихся в помещении. В общей сложности в безопасное место выведены около 500 человек», - рассказали в ведомстве.
Экстренные службы обследовали здание и, не обнаружив взрывное устройство, разрешили людям вернуться внутрь. Сейчас работа больницы возобновлена.
Ранее в столице Свердловской области эвакуировали ТЦ «Мега».
«Мы получили звонок и сразу приступили к эвакуации персонала и больных, находившихся в помещении. В общей сложности в безопасное место выведены около 500 человек», - рассказали в ведомстве.
Экстренные службы обследовали здание и, не обнаружив взрывное устройство, разрешили людям вернуться внутрь. Сейчас работа больницы возобновлена.
Ранее в столице Свердловской области эвакуировали ТЦ «Мега».
Автор: Джанабилова Татьяна П