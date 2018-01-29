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Фанаты Ольги Бузовой подозревают, что ее позвали замуж
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала своим поклонникам последнюю обложку журнала "СтарХит", которому она не так давно давала интервью. На ней запечатлена Ольга Бузова, которая говорит "Я ответила "да!", что заставило подписчиков подозревать, ей сделали предложение.


Фанаты Ольги Бузовой подозревают, что ее позвали замуж


Так, на обложке этого журнала изображена Ольга Бузова, а рядом с ней написана фраза, которую она произнесла во время одного из своих интервью. У фанатов было множество догадок по поводу значения этих слов, но подавляющее большинство решило, что Бузовой сделали предложение и совсем скоро она станет чьей-то супругой.

Главным претендентом, по мнение подписчиков, является Тимур Батрудинов, с которым знаменитость провела свой последний отпуск. Другие же раскритиковали её за то, что она выставляет все самые интимные подробности личной жизни на показ, совершая при этом ошибку, которая погубила её отношения с Дмитрием Тарасовым. Сама же знаменитость никак не отвечает на слова своих фанатов.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 13:45
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