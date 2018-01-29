В Иркутске в ДТП пострадала пожарная машина
В управлении МЧС рассказали о ДТП, в котором пострадала спецмашина ведомства. Столкновение пожарного автомобиля и иномарки случилось 29 января, в понедельник, на ул. Дыбовского в Иркутске.
Пожарная машина с включенными спецсигналами и сиреной направлялась на вызов. На перекрестке в спецавтомобиль врезалась иномарка. Уточняется, что водитель пожарной машины мог уйти от столкновения, но это могло бы вызвать опрокидывание цистерны, травмы пешеходов и сотрудников, находившихся в салоне. Из-за этого было принято решение воспользоваться экстренным торможением, однако тяжелую машину нельзя быстро остановить. Легковое авто получило серьезные повреждения, женщина, управлявшая им, травмирована.
Она объяснила, что не заметила пожарную машину, несмотря на включенные проблесковые фонари. В МСЧ добавили, что часто местные водители игнорируют спецмашины, отказываясь пропускать их.
Пожарная машина с включенными спецсигналами и сиреной направлялась на вызов. На перекрестке в спецавтомобиль врезалась иномарка. Уточняется, что водитель пожарной машины мог уйти от столкновения, но это могло бы вызвать опрокидывание цистерны, травмы пешеходов и сотрудников, находившихся в салоне. Из-за этого было принято решение воспользоваться экстренным торможением, однако тяжелую машину нельзя быстро остановить. Легковое авто получило серьезные повреждения, женщина, управлявшая им, травмирована.
Она объяснила, что не заметила пожарную машину, несмотря на включенные проблесковые фонари. В МСЧ добавили, что часто местные водители игнорируют спецмашины, отказываясь пропускать их.
Автор: Дрокина Татьяна