Эксперты: Фондовый рынок РФ начал неделю снижением индексов
На российском фондовом рынке начало недели отмечено снижением индикаторов, индекс Мосбиржи на 10:01 (мск) лишился 0,14% к закрытию в пятницу, он составил 2291,95 пункта. В тоже время РТС показал снижение на 0,27%, достигнув 1283,19 пункта.
Рынок может перейти в другое состояние, консолидирующееся ниже уровня 2300 п., считают аналитики. Данной тенденции может поспособствовать смешанный внешний фон к закрытию торгов понедельника, 29 января. Внешним ориентиром для ведущих участников фондового рынка вновь станет тенденция по изменению стоимости нефтяных фьючерсных контрактов. Перед закрытием сегодняшней сессии, заявляют аналитики, не исключается формирование процесса распродаж ценных бумаг РФ.
Данное ожидание специалисты связывают с приближением возможного объявления новых санкций к РФ со стороны США. На протяжении пятницы основные фондовые индексы Мосбиржи (-1,07%) и РТС (-1,87%) завершили биржевые торги с заметным неравномерным понижением.
Рынок может перейти в другое состояние, консолидирующееся ниже уровня 2300 п., считают аналитики. Данной тенденции может поспособствовать смешанный внешний фон к закрытию торгов понедельника, 29 января. Внешним ориентиром для ведущих участников фондового рынка вновь станет тенденция по изменению стоимости нефтяных фьючерсных контрактов. Перед закрытием сегодняшней сессии, заявляют аналитики, не исключается формирование процесса распродаж ценных бумаг РФ.
Данное ожидание специалисты связывают с приближением возможного объявления новых санкций к РФ со стороны США. На протяжении пятницы основные фондовые индексы Мосбиржи (-1,07%) и РТС (-1,87%) завершили биржевые торги с заметным неравномерным понижением.
Автор: Семен Зайцев