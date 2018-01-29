В шаге от смерти: В США нейрохирурги извлекли из черепа ребенка 15-сантиметровый шуруп
В Мэриленде (США) нейрохирурги спасли 13-летнего мальчика, находящегося в шаге от смерти из-за 15-сантиметрового шурупа в черепе. Информация прозвучала в эфире телеканала CNN.
Мальчик помогал братьям строить домик на дереве, с которого, оступившись, упал на землю. Сверху на него рухнула доска с шурупом, вошедшим в голову. Чтобы доставить ребенка в больницу, медикам пришлось отпилить часть доски и вызвать вертолет.
Рентгеновский снимок показал, что шуруп застрял между двумя полушариями мозга и не повредил основной кровяной канал. Хирурги семь часов провели в операционной. Действовали медленно, потому что каждая ошибка могла стоить пациенту жизни. Доктора рассказали, что один миллиметр отделял подростка от гибели.
Ребенок, родившийся в «рубашке», восстановился и вернулся домой, забрав на память шуруп. Мальчик рекомендовал детям не заниматься глупостями и не строить дома не деревьях.
Мальчик помогал братьям строить домик на дереве, с которого, оступившись, упал на землю. Сверху на него рухнула доска с шурупом, вошедшим в голову. Чтобы доставить ребенка в больницу, медикам пришлось отпилить часть доски и вызвать вертолет.
Рентгеновский снимок показал, что шуруп застрял между двумя полушариями мозга и не повредил основной кровяной канал. Хирурги семь часов провели в операционной. Действовали медленно, потому что каждая ошибка могла стоить пациенту жизни. Доктора рассказали, что один миллиметр отделял подростка от гибели.
Ребенок, родившийся в «рубашке», восстановился и вернулся домой, забрав на память шуруп. Мальчик рекомендовал детям не заниматься глупостями и не строить дома не деревьях.
Автор: Джанабилова Татьяна П