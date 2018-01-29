В Томске иномарка сбила девочку 8 лет на пешеходном переходе
В Томске водитель за рулем авто марки Toyota наехал на девочку 8 лет. Как сообщают местные СМИ, на тот момент ребенок двигался по пешеходному переходу. В целях осмотра пострадавшая была транспортирована в медучреждение.
Инцидент произошел 29 января приблизительно в 7:20 на Красноармейской улице, отмечается в сообщении пресс-центра регионального управления МВД.
«В соответствии с предварительной информацией, автомобиль Toyota находился под управлением мужчины 1988 г.р., когда был совершен наезд на девочку 8 лет, переходившую проезжую часть на нерегулируемом переходе проезжей части. В целях диагностики ребенка срочно доставили в медучреждение», — отмечается в сообщении правоохранителей.
Инцидент произошел 29 января приблизительно в 7:20 на Красноармейской улице, отмечается в сообщении пресс-центра регионального управления МВД.
«В соответствии с предварительной информацией, автомобиль Toyota находился под управлением мужчины 1988 г.р., когда был совершен наезд на девочку 8 лет, переходившую проезжую часть на нерегулируемом переходе проезжей части. В целях диагностики ребенка срочно доставили в медучреждение», — отмечается в сообщении правоохранителей.
Автор: Валерий Антонов