В Кузбассе произошло ДТП с пятью автомобилями
Сегодня, 29 января, на автомагистрали в Кузбассе произошло ДТП с пятью машинами. Сообщается, что инцидент произошел в 10:53 на магистрали Кемерово-Новокузнецк.
"Изначально двое иномарок врезались слева, после этого в меня въехали с правой стороны. Затем в автомобиль с правой стороны врезался еще один. Сам же я сидел в салоне и не мог ничего предпринять", - прокомментировал пользователь сети, который был участником ДТП.
По предварительной версии, причиной происшествия стали погодные условия, о которых ранее предупреждало МЧС. На сегодняшний день метеорологи обещали метели и снегопады с сильным ветром.
"Изначально двое иномарок врезались слева, после этого в меня въехали с правой стороны. Затем в автомобиль с правой стороны врезался еще один. Сам же я сидел в салоне и не мог ничего предпринять", - прокомментировал пользователь сети, который был участником ДТП.
По предварительной версии, причиной происшествия стали погодные условия, о которых ранее предупреждало МЧС. На сегодняшний день метеорологи обещали метели и снегопады с сильным ветром.
Автор: Артемова Светлана