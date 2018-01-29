В Благовещенске произошло ДТП с участием автобуса и двух иномарок
В Благовещенске случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и двух иномарок. После столкновения двух автомобилей одну отбросило на автобус. Водителя этой машины госпитализировали с травмами.
В Благовещенске произошло ДТП с тремя участниками, среди которых оказался пассажирский автобус, выполнявший рейс по 31-му маршруту. Двое других участников – Toyota Noah и внедорожник Lexus.
По сообщению правоохранителей, Lexus проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Toyota, за рулем которой находилась автоледи. После столкновения Toyota окинуло лоб в лоб с маршрутным автобусом.
После случившегося водителя Toyota госпитализировали с травмами пальца руки и грудной клетки.
По информации очевидцев в Lexus передвигались граждане Китая.
В Благовещенске произошло ДТП с тремя участниками, среди которых оказался пассажирский автобус, выполнявший рейс по 31-му маршруту. Двое других участников – Toyota Noah и внедорожник Lexus.
По сообщению правоохранителей, Lexus проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Toyota, за рулем которой находилась автоледи. После столкновения Toyota окинуло лоб в лоб с маршрутным автобусом.
После случившегося водителя Toyota госпитализировали с травмами пальца руки и грудной клетки.
По информации очевидцев в Lexus передвигались граждане Китая.
Автор: Страхова Дарья