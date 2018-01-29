СМИ: Сенчина оставила мужу и сыну в наследство квартиру и дачу в Санкт-Петербурге
Народная артистка Людмила Сенчина оставила мужу Владимиру Андрееву и сыну Вячеславу Тимошину в наследство квартиру и дачу, расположенные в элитных районах Санкт-Петербурга. Друзья надеются, что родственники смогут достойно распределить имущество. Сведения появились в СМИ.
Загородная дача стоимостью в 7 млн рублей находится в 7 километрах езды от города. Двухэтажный дом состоится из просторной гостиной с камином, двух спален, кухни с выходом на веранду, четырех комнат. Рядом проживают знаменитости, такие как Нина Ургант и Михаил Боярский.
По словам риелторов, двухкомнатная квартира в центре Петербурга может стоить сейчас около 6 млн рублей. Недвижимость куплена около 40 лет назад, но не из-за этого не потеряла в цене.
Напомним, Сенчина скончалась в медучреждении после продолжительной болезни.
Загородная дача стоимостью в 7 млн рублей находится в 7 километрах езды от города. Двухэтажный дом состоится из просторной гостиной с камином, двух спален, кухни с выходом на веранду, четырех комнат. Рядом проживают знаменитости, такие как Нина Ургант и Михаил Боярский.
По словам риелторов, двухкомнатная квартира в центре Петербурга может стоить сейчас около 6 млн рублей. Недвижимость куплена около 40 лет назад, но не из-за этого не потеряла в цене.
Напомним, Сенчина скончалась в медучреждении после продолжительной болезни.
Автор: Джанабилова Татьяна П