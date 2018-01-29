Муж Анны Нетребко переживает из-за холодности жены
Семейная пара Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко редко раскрывает подробности своей жизни. Чаще оперные певцы рассказывают о карьере и планах в творчестве, но недавно артист поделился личными переживаниями.
Так, Эйвазов поведал, что так и не смог привыкнуть к тому, что супруга не любит проявлять чувства. «За наши совместные четыре года Аня не писала мне стихов, не признавалась в любви и не выражала чувства открыто. Я сначала старался внести в нашу жизнь элементы романтики, но потом понял, что ей это не нужно. Важнее, что я чувствую ее любовь, несмотря на то, что она молчит об этом», – рассказал певец.
Напомним, что знаменитости воспитывают сына Нетребко от предыдущего брака. Мальчик, которого зовут Тьяго, страдает от аутизма.
Так, Эйвазов поведал, что так и не смог привыкнуть к тому, что супруга не любит проявлять чувства. «За наши совместные четыре года Аня не писала мне стихов, не признавалась в любви и не выражала чувства открыто. Я сначала старался внести в нашу жизнь элементы романтики, но потом понял, что ей это не нужно. Важнее, что я чувствую ее любовь, несмотря на то, что она молчит об этом», – рассказал певец.
Напомним, что знаменитости воспитывают сына Нетребко от предыдущего брака. Мальчик, которого зовут Тьяго, страдает от аутизма.
Автор: Дрокина Татьяна