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В России ежемесячные выплаты льготникам вырастут с февраля на 2,5%
С февраля россияне, имеющие льготы, выплачиваемые ежемесячно, начнут получать их февраля с увеличением на 2,5%. В настоящее время выплатами охвачены более 15,4 млн россиян, включая особые льготные категории, об этом проинформировал представитель ПФР.

В России ежемесячные выплаты льготникам вырастут с февраля на 2,5%

В Пенсионном фонде РФ сообщили, что речь идёт об охвате лиц, обладающих правом на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Указывается на ветеранов боевых действий, инвалидов, граждан, подвергшиеся радиационному воздействию. В перечень включены также различные категории россиян, имеют необходимые правовые основания на получение ряда льгот. В ведомстве отметили, что выплата всех видов выплат, с учётом индексации, коснётся указанных категорий населения. Планируется выделить не менее 450,6 млрд рублей, на 2,5% предстоит проиндексировать входящий в ЕДВ набор специальных социальных услуг.

Российские граждане, имеющие полное право на получение льгот, смогут выбрать между выплатой в денежном выражении или получать соцуслугу в натуральном выражении. Нововведение предусматривает замену комплекта социальных продуктов финансовыми средствами, причём как частично так и полностью.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 14:45
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