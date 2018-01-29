Уроженец Санкт-Петербурга был признан порноактером года
Уроженец Санкт-Петербурга Алексей Маетный был признан порноактером года на церемонии награждения лучших представителей порноиндустрии AVN Awards. Сама церемония проходила 28 января в Лас-Вегасе.
Россиянин, известный под сценическим псевдонимом Маркус Дюпре, победил в номинации «Исполнитель года», которая в индустрии фильмов для взрослых является аналогом оскаровской «Лучшая мужская роль».
Отметим, что Алексей Маетный был представлен в более чем двадцати номинациях и в четырех из них одержал победу. Актер неоднократно заявлял, что порноиндустрия в США развита гораздо лучше чем в России и этого вида деятельности никто не стесняется.
Фильмография порноактера состоит на данный момент из 50 фильмов, а сам актер имеет уже 7 профессиональных наград в данной сфере развлечений. Своим наставником Маетный считает известного порноактера с итальянскими корнями Рокко Сифферди.
Россиянин, известный под сценическим псевдонимом Маркус Дюпре, победил в номинации «Исполнитель года», которая в индустрии фильмов для взрослых является аналогом оскаровской «Лучшая мужская роль».
Отметим, что Алексей Маетный был представлен в более чем двадцати номинациях и в четырех из них одержал победу. Актер неоднократно заявлял, что порноиндустрия в США развита гораздо лучше чем в России и этого вида деятельности никто не стесняется.
Фильмография порноактера состоит на данный момент из 50 фильмов, а сам актер имеет уже 7 профессиональных наград в данной сфере развлечений. Своим наставником Маетный считает известного порноактера с итальянскими корнями Рокко Сифферди.
Автор: Гундерин Сергей