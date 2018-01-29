В США учительница соблазняла учеников в Instagram и занималась с ними сексом в школе
В Миссури (США) замужняя учительница обычной средней школы соблазняла в Instagram подростков от 13 до 15 лет и занималась с ними сексом в кампусе. Доказаны три эпизода. Информация появилась в издании Daily Mail.
Один из подростков рассказал, что учительница игриво подошла к нему в классе, пощекотала за ухом, провела по волосам. Позже она нашла его в соцсетях и в переписке интересовалась, понравились ли ему ласки. Другие жертвы признались, что вступали в половую связь с женщиной в школе.
Расследование уголовного дела ведет полиция и организация по защите прав человека. Учительница задержана, но может выйти при внесении залога в размере 50 тыс. долларов. Прошение снизить сумму, отклонено. Женщина с позором уволена и ожидает суда, который, скорее всего, отправит ее в тюрьму.
Ранее в США педагог по математике совращала учеников.
Один из подростков рассказал, что учительница игриво подошла к нему в классе, пощекотала за ухом, провела по волосам. Позже она нашла его в соцсетях и в переписке интересовалась, понравились ли ему ласки. Другие жертвы признались, что вступали в половую связь с женщиной в школе.
Расследование уголовного дела ведет полиция и организация по защите прав человека. Учительница задержана, но может выйти при внесении залога в размере 50 тыс. долларов. Прошение снизить сумму, отклонено. Женщина с позором уволена и ожидает суда, который, скорее всего, отправит ее в тюрьму.
Ранее в США педагог по математике совращала учеников.
Автор: Джанабилова Татьяна П