Жительница Северной Осетии погибла на Ставрополье в ДТП
Дорожный инцидент, унесший жизнь молодой девушки, случился 28 января около 9 часов утра, на 3-ем десятке километров магистрального шоссе «Георгиевск-Новопавловск» (Кировский район, Ставропольский край).
По данным управления инспекции Кировского района на Ставрополье, девушка выехала на встречную полосу, где и столкнулась с водителем автомобиля «Лада-Гранта». 28-летняя осетинка умерла в больнице от полученных травм, а водитель отечественного авто «отделался» переломом руки.
У погибшей специалисты взяли кровь на анализ уровня алкоголя для дальнейшего выяснения причин аварии и степени ответственности водителей.
По данным управления инспекции Кировского района на Ставрополье, девушка выехала на встречную полосу, где и столкнулась с водителем автомобиля «Лада-Гранта». 28-летняя осетинка умерла в больнице от полученных травм, а водитель отечественного авто «отделался» переломом руки.
У погибшей специалисты взяли кровь на анализ уровня алкоголя для дальнейшего выяснения причин аварии и степени ответственности водителей.
Автор: Богданова Ярослава