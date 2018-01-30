Лена Ленина желает попарить Анастасию Волочкову в своей бане
Светская львица Лена Ленина выложила на свой аккаунт Instagram новый видеоролик, на котором она поделилась с подписчиками своими желаниями. Так, она заявила, что хочет попарить Анастасию Волочкову в своей личной бане.
Известно, что "попариться" знаменитость приглашала и других звезд, среди которых были Никита Джигурда, Лариса Долина, Екатерина Шаврина и даже Бари Алибасов со своим коллективом.
Недавно Лена Ленина выложила на свой аккаунт Instagram видеоролик, на котором она призналась о том, что очень хочет, чтобы Анастасия Волочкова лично посетила её "парилку". Ни для кого не секрет, что балерина питает особую страсть к русской бане, поэтому она как никто другой сможет по достоинству оценить все плюсы услуг нового сервиса.
Также Лена Ленина акцентировала внимание на том, что в её "парилке" побывало уже очень много знаменитостей, которые положительно отзывались об услугах её заведения.
Известно, что "попариться" знаменитость приглашала и других звезд, среди которых были Никита Джигурда, Лариса Долина, Екатерина Шаврина и даже Бари Алибасов со своим коллективом.
Недавно Лена Ленина выложила на свой аккаунт Instagram видеоролик, на котором она призналась о том, что очень хочет, чтобы Анастасия Волочкова лично посетила её "парилку". Ни для кого не секрет, что балерина питает особую страсть к русской бане, поэтому она как никто другой сможет по достоинству оценить все плюсы услуг нового сервиса.
Также Лена Ленина акцентировала внимание на том, что в её "парилке" побывало уже очень много знаменитостей, которые положительно отзывались об услугах её заведения.
Автор: Артемова Светлана