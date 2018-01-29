Известный обладатель «рук-базук» из Пятигорска предстал в новом шокирующем образе
Уроженец Пятигорска Кирилл Терешин, известный как обладатель «рук-базук», предстал в новом шокирующем образе. Фотографией молодой человек поделился в своем Instagram.
На этот раз блогер из Пятигорска эпатировал публику ярким макияжем и перекрашенными волосами на голове. Подписчики Терешина неоднозначно восприняли новый образ.
Отметим, что в январе Кириллу Терешину были сделаны операции по вживлению имплантов в руки и ноги, а ранее закачанный им в конечности химический состав синтол – удален. После тяжелого оперативного вмешательства и трансформации ног парню сложно передвигаться, хотя прошло уже несколько дней после медицинских манипуляций.
На этот раз блогер из Пятигорска эпатировал публику ярким макияжем и перекрашенными волосами на голове. Подписчики Терешина неоднозначно восприняли новый образ.
Отметим, что в январе Кириллу Терешину были сделаны операции по вживлению имплантов в руки и ноги, а ранее закачанный им в конечности химический состав синтол – удален. После тяжелого оперативного вмешательства и трансформации ног парню сложно передвигаться, хотя прошло уже несколько дней после медицинских манипуляций.
Автор: Гундерин Сергей